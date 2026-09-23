Se survivre par l'histoire Cardinal et ministre, emblématique représentant d'un temps où politique et religion étaient intimement mêlées, Armand-Jean du Plessis de Richelieu se remémore au soir de sa vie les difficultés de son ascension et les complots qui ont tenté de le renverser. Des Etats généraux de 1614 au siège de La Rochelle, de l'assassinat de Concini aux intrigues de Cinq-Mars se dévoile le parcours d'un homme qui exerça le pouvoir en dépit d'ennemis innombrables. Son Eminence apparaît sous un double visage : l'animal politique qui ne recule devant rien pour faire triompher la raison de l'Etat, mais aussi l'homme blessé, sujet aux migraines, aux doutes et aux déceptions les plus intimes. Son rapport au roi - mélange d'admiration de vénération, de dépendance mutuelle et de méfiance - se dévoile comme la véritable colonne vertébrale de son engagement au service de l'Etat. A travers une reconstitution foisonnante, le scénariste Wyctor et l'historienne Françoise Hildesheimer brossent une fresque historique dans les allées du pouvoir autant qu'un récit haletant, politique et humain, où le célèbre cardinal, apparaît dans toute sa complexité : chrétien de foi, politique implacable, mais aussi personnalité fragile - conscient que sa chute pouvait se jouer d'un souffle.