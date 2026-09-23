Le changement viendra d'en bas Sur les ruines d'un Paris submergé par les eaux, une partie de l'Humanité vit désormais retranchée sur les hauteurs de la tour Eiffel. La communauté d'" Eiffel Eden " y est organisée en castes, chacun occupant une fonction précise selon la couleur qui lui est attribuée. Dans ce nouvel ordre vertical, tous obéissent aux Dix Commandements de " l'Ingénieur " et à sa biopolitique impitoyable : à 60 ans, il faut se sacrifier pour le bien commun. Un drame auquel ne peut se résoudre Astate, qui refuse de voir ses parents condamnés. Alors que sa révolte l'amène à défier le régime, Astate fait la connaissance de Fève, une jeune Verte venue des étages inférieurs qui n'a qu'un rêve : renverser l'ordre et mettre fin à l'oppression. Animées par le même sentiment d'injustice, les deux adolescentes vont bientôt rejoindre un mouvement bien plus grand : la Résistance. Fève parviendra-t-elle à surmonter son passé pour réussir là où sa mère a échoué ? Une révolte a déjà tourné au drame. Peut-on vraiment renverser la dictature - et à quel prix ? Entre rébellions, justice, sabotages et dilemmes, cette dystopie moderne raconte la naissance d'un soulèvement où se jouent l'avenir d'une communauté entière et le destin de deux héroïnes que tout oppose sauf le refus de se soumettre. Politologue reconnu, Gwenn plante, avec cette première aventure, le décor d'un univers prometteur qui explore les richesses de la fiction pour exprimer l'analyse des faits socio-politiques.