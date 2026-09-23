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Mes droits de locataire

Pierre Lajus

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Louer un logement consiste souvent à naviguer au milieu des contrats obscurs, des obligations floues et des rapports de force déséquilibrés. Entre les baux, les garanties, les loyers, les charges, les quittances... il n'est pas toujours évident de s'y retrouver. A travers des exemples concrets et des renvois aux textes de loi, ce guide pratique répond à vos questions : quelles sont les règles d'encadrement des loyers ? Quand refuser de signer un état des lieux ? Est-il possible de réaliser des travaux dans son logement ? Qui doit prendre en charge les réparations ? Vous découvrirez des conseils pour vous accompagner en cas de litige et tout savoir de vos obligations. Connaître ses droits de locataire, c'est se prémunir contre d'éventuels abus et profiter pleinement de son logement en toute sérénité, de l'emménagement au déménagement !

Par Pierre Lajus
Chez J'ai lu

|

Auteur

Pierre Lajus

Editeur

J'ai lu

Genre

Logements, guides pratiques

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Mes droits de locataire

Pierre Lajus

Paru le 23/09/2026

112 pages

J'ai lu

7,00 €

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