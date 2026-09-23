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Du matin au soir

Clémence Trossevin, Alix de Mézamat

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Une journée d'automne dans l'oeil d'un enfant, du coton du réveil à l'enchainement des tâches pour le départ à l'école, puis la joie des jeux de la cour, la répétition des leçons où on compte coupe, lance, danse... Ensuite, vient l'attente à la sortie, mêlée à l'inquiétude d'avoir été oublié, la joie de voir arriver sa maman, celle des comptines qu'on entonne, la libération de jouer, crier, chanter au parc, puis le temps pressé du retour jusqu'à, enfin, la chaleur de la maison et du repas qui attend, le cocon de la chambre et l'heure bleue qui enveloppe tout. Les bons moments passent toujours trop vite, Du matin au soir est une façon de les contempler pour les garder précieusement serrés contre soi.

Par Clémence Trossevin, Alix de Mézamat
Chez Editions Didier

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Auteur

Clémence Trossevin, Alix de Mézamat

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Du matin au soir

Clémence Trossevin, Alix de Mézamat

Paru le 23/09/2026

36 pages

Editions Didier

14,00 €

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Scannez le code barre 9782278132836
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