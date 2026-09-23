Une journée d'automne dans l'oeil d'un enfant, du coton du réveil à l'enchainement des tâches pour le départ à l'école, puis la joie des jeux de la cour, la répétition des leçons où on compte coupe, lance, danse... Ensuite, vient l'attente à la sortie, mêlée à l'inquiétude d'avoir été oublié, la joie de voir arriver sa maman, celle des comptines qu'on entonne, la libération de jouer, crier, chanter au parc, puis le temps pressé du retour jusqu'à, enfin, la chaleur de la maison et du repas qui attend, le cocon de la chambre et l'heure bleue qui enveloppe tout. Les bons moments passent toujours trop vite, Du matin au soir est une façon de les contempler pour les garder précieusement serrés contre soi.