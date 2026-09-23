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Le crépuscule des princes

Jérémy Marot, Pauline Théveniaud

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Ainsi s'éteint le mandat d'Emmanuel Macron. C'est l'histoire d'un jeune Président plus seul que jamais, face au vertige d'une fin de règne qui s'écrit en accéléré. C'est l'histoire d'une bataille perdue d'avance, contre la fuite du temps et du pouvoir. C'est aussi l'histoire de ses lointains héritiers qui le renient mais se disputent les restes. Dans les décombres de la dissolution s'enchaînent coups de tonnerre, coups de blues et coups bas. D'Edouard Philippe à Gabriel Attal, de Bruno Retailleau à François Bayrou, chacun confie ses espoirs et ses craintes. Et raconte comment naît le feu sacré des ambitions présidentielles. Des témoignages rares qui permettent de dessiner un tableau aussi haletant qu'incertain pour l'avenir du pays. Jérémy Marot est chef adjoint du service politique de l'AFP. Pauline Théveniaud est grand reporter au service politique de RTL.

Par Jérémy Marot, Pauline Théveniaud
Chez Editions du Rocher

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Auteur

Jérémy Marot, Pauline Théveniaud

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Actualité politique internatio

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Le crépuscule des princes

Jérémy Marot, Pauline Théveniaud

Paru le 23/09/2026

304 pages

Editions du Rocher

19,90 €

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