L'Odyssée des Dys

Dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, dyscalculiques... Selon l'OMS, au moins 7 millions de personnes sont touchées par des troubles dys en France. Toutefois, ceux-ci restent méconnus et synonymes de combat permanent. Elvire Cassan enquête sur leur origine, leur prise en charge et leur place dans la société. Elvire Cassan est journaliste, podcasteuse, réalisatrice et productrice pour France Culture. Elle a réalisé la série documentaire LSD : "Troubles dys des vies à inventer". Elle travaille pour le magazine "Zèbres & Cie" dédié aux troubles neurodéveloppementaux et collabore régulièrement avec le magazine Parents et avec Louie Média. Mère d'une enfant multidys, Elvire Cassan mêle RECIT PERSONNEL et TEMOIGNAGES de personnes dys, célèbres et anonymes. Un MANIFESTE pour la reconnaissance et l'épanouissement des dys, qui montre que le chemin demeure long. "Passionnant et poignant". Benoît Lasserre, Sud Ouest.