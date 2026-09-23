Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'Odyssée des Dys

Elvire Cassan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, dyscalculiques... Selon l'OMS, au moins 7 millions de personnes sont touchées par des troubles dys en France. Toutefois, ceux-ci restent méconnus et synonymes de combat permanent. Elvire Cassan enquête sur leur origine, leur prise en charge et leur place dans la société. Elvire Cassan est journaliste, podcasteuse, réalisatrice et productrice pour France Culture. Elle a réalisé la série documentaire LSD : "Troubles dys des vies à inventer". Elle travaille pour le magazine "Zèbres & Cie" dédié aux troubles neurodéveloppementaux et collabore régulièrement avec le magazine Parents et avec Louie Média. Mère d'une enfant multidys, Elvire Cassan mêle RECIT PERSONNEL et TEMOIGNAGES de personnes dys, célèbres et anonymes. Un MANIFESTE pour la reconnaissance et l'épanouissement des dys, qui montre que le chemin demeure long. "Passionnant et poignant". Benoît Lasserre, Sud Ouest.

Par Elvire Cassan
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Elvire Cassan

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Orthophonie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Odyssée des Dys par Elvire Cassan

Commenter ce livre

 

L'Odyssée des Dys

Elvire Cassan

Paru le 23/09/2026

256 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253239048
9782253239048
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.