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Livre-puzzle Notre-Dame de Paris vue du ciel

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Le livre-puzzle Notre-Dame de Paris : un coffret pour adultes, le cadeau idéal pour tous les passionnés de belles images, de notre patrimoine, de puzzles et d'objets de qualité ! Un objet unique : Coffret à fermeture magnétique, finition très soignée, dorure à chaud, vernis brillant sélectif : tout pour magnifier la cathédrale parisienne. 750 pièces de puzzle dans un élégant sachet papier, accompagnées d'un poster format géant. Un contenu éditorial d'exception : L'image, vue du ciel, réalisée récemment par le célèbre photographe français Stéphane Compoint, permet une plongée dans les détails de l'architecture. Le poster XXL propose au recto le modèle du puzzle et au verso de riches illustrations et informations sur le célèbre monument national.

Chez Bayard

|

Editeur

Bayard

Genre

Sociologie

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Livre-puzzle Notre-Dame de Paris vue du ciel

Paru le 23/09/2026

Bayard

24,95 €

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Scannez le code barre 9782227503946
9782227503946
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