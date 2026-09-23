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Jeu Ptibac Sacré Patrimoine

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Le Ptibac Sacré Patrimoine : un jeu nomade, des millions de parties différentes, une thématique riche de surprises et de découvertes : place au bon sens et à l'humour, chacun a toutes ses chances de l'emporter ! Un jeu complet prêt à l'emploi ! Cartes alphabet , près de 100 catégories originales, cartes modes de jeu , variante Proviseur pour pimenter plus encore les parties + un bloc de scores et deux crayons pour des heures de jeu, fous rires garantis ! Un thème passionnant plébiscité par tous ! Je n'y suis jamais allé commençant par M ? Le mont Saint-Michel ! , On n'en trouve pas dans les châteaux commençant par D ? Des dinosaures ! Le premier qui termine sa grille avec des réponses originales ou pleines d'humour l'emporte !

Chez Bayard

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Editeur

Bayard

Genre

Sociologie

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Jeu Ptibac Sacré Patrimoine

Paru le 23/09/2026

Bayard

19,90 €

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Scannez le code barre 9782227503939
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