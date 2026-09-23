Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Pourquoi Jul est important

Raphaël Bessis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Artiste numéro un en France, Jul n'est pas seulement le rappeur marseillais aux stades pleins et aux refrains viraux : il est phénomène populaire. Pourquoi des millions de personnes se reconnaissent-elles en lui ? Que révèle cet engouement sur notre époque et notre rapport au bonheur ? En s'appuyant sur Nietzsche, Raphaël Bessis défend une thèse inattendue : écouter Jul n'est pas un "plaisir cou pable" , mais s'explique philosophiquement comme une volonté de se libérer. Sa musique simple, directe et sincère fissure le culte de la morale intellectuelle et des codes es thétiques imposés. Avec Jul, le corps se met en mouve ment, le coeur se réchauffe, l'esprit se libère. De "Tchikita" à "Bande organisée" , ce livre raconte comment un gamin de Marseille est devenu l'un des plus puissants créateurs de joie collective de la France contemporaine. Vif, accessible et joyeux, pour les fans comme pour les sceptiques ! Diplômé de l'ESSEC et d'un master en philosophie contemporaine à la Sorbonne, Raphaël Bessis a été hautement exposé aux radiations intellectualistes lors de ses études. Autant amateur de rap que de philosophie, il a notamment pour habitude de se rendre au Stade de France chaque fois que Jul s'y produit. Pourquoi Jul est important est son premier essai.

Par Raphaël Bessis
Chez Fayard

|

Auteur

Raphaël Bessis

Editeur

Fayard

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pourquoi Jul est important par Raphaël Bessis

Commenter ce livre

 

Pourquoi Jul est important

Raphaël Bessis

Paru le 23/09/2026

256 pages

Fayard

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213736198
9782213736198
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.