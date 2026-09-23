Artiste numéro un en France, Jul n'est pas seulement le rappeur marseillais aux stades pleins et aux refrains viraux : il est phénomène populaire. Pourquoi des millions de personnes se reconnaissent-elles en lui ? Que révèle cet engouement sur notre époque et notre rapport au bonheur ? En s'appuyant sur Nietzsche, Raphaël Bessis défend une thèse inattendue : écouter Jul n'est pas un "plaisir cou pable" , mais s'explique philosophiquement comme une volonté de se libérer. Sa musique simple, directe et sincère fissure le culte de la morale intellectuelle et des codes es thétiques imposés. Avec Jul, le corps se met en mouve ment, le coeur se réchauffe, l'esprit se libère. De "Tchikita" à "Bande organisée" , ce livre raconte comment un gamin de Marseille est devenu l'un des plus puissants créateurs de joie collective de la France contemporaine. Vif, accessible et joyeux, pour les fans comme pour les sceptiques ! Diplômé de l'ESSEC et d'un master en philosophie contemporaine à la Sorbonne, Raphaël Bessis a été hautement exposé aux radiations intellectualistes lors de ses études. Autant amateur de rap que de philosophie, il a notamment pour habitude de se rendre au Stade de France chaque fois que Jul s'y produit. Pourquoi Jul est important est son premier essai.