"Je meurs avec la conscience tranquille et avec toute la conviction que demain tu auras une vie et un avenir plus heureux que ta mère. " Ce sont les mots que Golda Bancic écrit à sa fille au moment d'être exécutée. Condamnée à mort parce qu'elle s'est engagée dans la Résistance, elle a été déportée en Allemagne et guillotinée. Golda, France, Simone, Véra, Emilienne, ouvrières, intellectuelles, princesses exilées ou militantes clandestines - elles ont toutes choisi de résister, sachant le prix que cela pourrait leur coûter. S'appuyant sur des archives longtemps inexploitées, des dossiers judiciaires allemands et français, des lettres d'adieu et des témoignages de codétenues, Marie Cristiani retrace le destin de ces femmes résistantes arrêtées en France, déportées dans le secret absolu du décret Nuit et Brouillard, et décapitées à la guillotine dans les prisons du Reich. Femmes résistantes guillotinées dévoile une page méconnue de la Seconde Guerre mondiale et interroge notre mémoire collective : pourquoi ces héroïnes ont-elles été si longtemps effacées des récits officiels ? Ce livre leur rend justice, dans la précision de l'enquête comme dans l'émotion du récit, et rappelle que la liberté doit aussi à ces femmes le prix de leur courage silencieux. Un hommage nécessaire et déchirant à celles que l'Histoire avait condamnées une seconde fois : à l'oubli. Marie Cristiani a été journaliste à France Télévisions durant vingt-cinq ans et a réalisé plusieurs documentaires consacrés à des figures féminines de la Résistance, dont la chimiste France Bloch-Sérazin, récompensé en 2006 par le prix du meilleur documentaire au Festival international du film sur la Résistance de Nice.