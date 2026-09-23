Les agents du chaos

Etoiles de David taguées sur des bâtiments parisiens, têtes de cochons jetées devant des mosquées franciliennes, opérations de sabotage en Pologne, survols de drones en Allemagne. Si les équipes et les cibles diffèrent, l'objectif est toujours le même : alimenter les peurs, souffler sur les braises afin d'affaiblir la France et l'Europe. Les hommes de main sont moldaves, bulgares ou serbes, payés quelques centaines d'euros pour semer le chaos à bas coût avec une bombe de peinture et un téléphone. Mais derrière ces mercenaires d'un jour se cache toujours le même commanditaire, qui livre aux alliés de l'Ukraine une guerre hybride aux multiples visages : Vladimir Poutine, dont la soif de pouvoir et le désir de revanche mettent l'Europe sur le qui-vive. La France est le deuxième pays le plus ciblé par les Russes en Europe, après l'Ukraine. Le scénario noir d'une élection influencée par des campagnes malveillantes plane sur le scrutin de la présidentielle 2027. D'autant que l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national ferait incontestablement les affaires de Moscou.