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S'entraîner à la cotation du Rorschach et du TAT

François-David Camps, Gaëlle Malle

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Cette 2ème édition complétée se propose, de façon pédagogique et didactique, d'accompagner le lecteur dans sa découverte de la cotation. Les exercices sont extraits de protocoles d'adolescents et d'adultes recueillis par les auteurs. Ils illustrent des situations cliniques et psychopathologiques diverses et s'ordonnent selon une difficulté croissante. Ils permettront au lecteur de s'exercer, voire de se perfectionner, les exercices en fin de chapitre se révélant volontairement plus complexes. Des compléments numériques, accessibles en ligne, contiennent des exercices d'entraînement supplémentaires qui permettront aux lecteurs de continuer à progresser dans la cotation du Rorschach et du TAT". Cet ouvrage s'adosse au Manuel du Rorschach et du TAT. Interprétation psychanalytique. Il en constitue le prolongement pratique dans la mesure où il implique les connaissances nécessaires en méthodologie projective à la fois sur le plan théorique et sur le plan clinique. " Catherine CHABERT (Extrait de la préface)

Par François-David Camps, Gaëlle Malle
Chez Dunod

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Auteur

François-David Camps, Gaëlle Malle

Editeur

Dunod

Genre

Méthodologie

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S'entraîner à la cotation du Rorschach et du TAT

François-David Camps, Gaëlle Malle

Paru le 23/09/2026

156 pages

Dunod

27,00 €

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Scannez le code barre 9782100888115
9782100888115
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