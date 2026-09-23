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Rééducation périnéale féminine

Sandrine Galliac Alanbari, Alanbari sandrine Galliac

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Nombre de femmes souffrent à cause d'un problème de périnée. C'est un sujet trop souvent tabou. Pourtant, il s'agit d'un problème médical classique pour lequel il existe de nombreux traitements. Pour faire bien comprendre les principales atteintes (incontinence urinaire, instabilité vésicale ou urétrale), l'auteur donne les éléments d'information sur l'anatomie et la physiologie du périnée. Outre les traitements les plus classiques (électrothérapie, biofeedback, chirurgie, allopathie, etc.), l'ouvrage présente les autres traitements, nouveaux ou nouvellement redécouverts, comme la phytothérapie, l'ostéopathie, l'acupuncture, la fasciathérapie ou le travail sur les abdominaux. Des développements spéciaux sont consacrés à toutes les situations de la vie où la santé du périnée est en jeu : post-partum, constipation, abus sexuels, sport, etc. Cette nouvelle édition entièrement revue et actualisée introduit notamment de nouvelles notions comme l'endométriose et la chirurgie dans le cadre d'une transition de genre.

Par Sandrine Galliac Alanbari, Alanbari sandrine Galliac
Chez Dunod

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Auteur

Sandrine Galliac Alanbari, Alanbari sandrine Galliac

Editeur

Dunod

Genre

Troubles féminins

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Rééducation périnéale féminine

Sandrine Galliac Alanbari, Alanbari sandrine Galliac

Paru le 23/09/2026

320 pages

Dunod

39,00 €

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Scannez le code barre 9782100869114
9782100869114
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