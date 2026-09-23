Rééducation périnéale féminine

Nombre de femmes souffrent à cause d'un problème de périnée. C'est un sujet trop souvent tabou. Pourtant, il s'agit d'un problème médical classique pour lequel il existe de nombreux traitements. Pour faire bien comprendre les principales atteintes (incontinence urinaire, instabilité vésicale ou urétrale), l'auteur donne les éléments d'information sur l'anatomie et la physiologie du périnée. Outre les traitements les plus classiques (électrothérapie, biofeedback, chirurgie, allopathie, etc.), l'ouvrage présente les autres traitements, nouveaux ou nouvellement redécouverts, comme la phytothérapie, l'ostéopathie, l'acupuncture, la fasciathérapie ou le travail sur les abdominaux. Des développements spéciaux sont consacrés à toutes les situations de la vie où la santé du périnée est en jeu : post-partum, constipation, abus sexuels, sport, etc. Cette nouvelle édition entièrement revue et actualisée introduit notamment de nouvelles notions comme l'endométriose et la chirurgie dans le cadre d'une transition de genre.