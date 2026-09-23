Comment ne pas tomber malade ?

- Pourquoi certaines personnes tombent malades et d'autres pas ? - Pourquoi certaines développent un cancer et d'autres pas ? - Y a-t-il de bons ou de mauvais gènes ? - Comment renforcer son immunité ? - La vie éternelle est-elle à portée de main ? "La médecine soigne, et la science comprend afin de fournir des outils à la médecine. Voici l'arme dont s'est dotée l'humanité pour combattre cette injustice qu'est la maladie : la science. Voilà ma foi, voilà pourquoi je suis chercheur : je crois que la science donne les réponses et propose des solutions".