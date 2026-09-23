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Comment ne pas tomber malade ?

Gerard Eberl

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- Pourquoi certaines personnes tombent malades et d'autres pas ? - Pourquoi certaines développent un cancer et d'autres pas ? - Y a-t-il de bons ou de mauvais gènes ? - Comment renforcer son immunité ? - La vie éternelle est-elle à portée de main ? "La médecine soigne, et la science comprend afin de fournir des outils à la médecine. Voici l'arme dont s'est dotée l'humanité pour combattre cette injustice qu'est la maladie : la science. Voilà ma foi, voilà pourquoi je suis chercheur : je crois que la science donne les réponses et propose des solutions".

Par Gerard Eberl
Chez Flammarion

|

Auteur

Gerard Eberl

Editeur

Flammarion

Genre

Garder la forme

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Comment ne pas tomber malade ?

Gerard Eberl

Paru le 23/09/2026

256 pages

Flammarion

20,50 €

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9782080141217
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