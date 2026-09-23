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Sacs iconiques

Larousse, Anonyme

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Symbole d'élégance et de raffinement, prisé des célébrités qui l'exhibent souvent avec fierté, le sac à main est devenu un accessoire indispensable du vestiaire féminin. Sans cesse réinventé par les grandes maisons comme Hermès, Chanel, Prada ou Gucci, il est le fruit de savoir-faire uniques qui lui donnent toutes ses lettres de noblesse. Du Kelly d'Hermès au Speedy de Louis Vuitton, en passant par le Lady Dior ou le Chiquito de Jacquemus, découvrez les sacs mythiques qui ont marqué l'histoire du luxe et de la mode : les circonstances de leur création, leurs caractéristiques techniques, leurs déclinaisons... Richement illustré, cet ouvrage propose un panorama haut en couleur de ces sacs incontournables, des plus classiques aux modèles plus récents. Il montre aussi combien couturiers et designers ont toujours su capter l'air du temps pour fabriquer ces objets précieux qui ne cessent de susciter l'engouement et de faire rêver.

Par Larousse, Anonyme
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse, Anonyme

Editeur

Larousse

Genre

Accessoire de mode

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Sacs iconiques

Larousse, Anonyme

Paru le 23/09/2026

200 pages

Larousse

39,95 €

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Scannez le code barre 9782036094741
9782036094741
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