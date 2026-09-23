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La société secrète

Master Spin, Catherine Kalengula

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Tandis que Sophia se lance à la poursuite de la dernière étoile de la constellation de la Licorne, Rory essaie d'intégrer un club secret très original, celui des Grands Blagueurs ! Mais pour devenir un membre officiel, le garçon doit faire ses preuves... aux dépens de ses camarades et des professeurs ! Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Rory va vite le découvrir ! La série Netflix L'école des Licornes adaptée en romans ! - Une série pleine de magie et d'émotion. - Pour tous les fans de licornes et d'aventures. - Richement illustré par des images de la série Netflix. Dès 8 ans.

Par Master Spin, Catherine Kalengula
Chez Hachette

|

Auteur

Master Spin, Catherine Kalengula

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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La société secrète

Master Spin, Catherine Kalengula

Paru le 30/09/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017911500
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