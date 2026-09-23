La société secrète

Tandis que Sophia se lance à la poursuite de la dernière étoile de la constellation de la Licorne, Rory essaie d'intégrer un club secret très original, celui des Grands Blagueurs ! Mais pour devenir un membre officiel, le garçon doit faire ses preuves... aux dépens de ses camarades et des professeurs ! Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Rory va vite le découvrir ! La série Netflix L'école des Licornes adaptée en romans ! - Une série pleine de magie et d'émotion. - Pour tous les fans de licornes et d'aventures. - Richement illustré par des images de la série Netflix. Dès 8 ans.