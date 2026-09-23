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Ma petite imprimerie à biscuits

A préciser, Xxx, Christian Tal Schaller

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Transformez vos sablés traditionnels en biscuits amusants personnalisés avec vos propres messages ! Petits mots doux, adresses, noms, anniversaires... Les possibilités sont infinies ! Sablés au thé matcha, aux noisettes, aux cerises mais aussi sablés au parmesan et tomates confites ou sablés au piment d'Espelette : 10 recettes de sablés à personnaliser grâce à l'imprimerie à biscuits ! Contenu du coffret : 1 emporte-pièce en forme de biscuit (rectangulaire) + 1 réglette de composition pour y glisser les lettres + 88 tampons de l'alphabet (lettres, chiffres et caractères spéciaux) pour composer les messages + 10 recettes de sablés

Par A préciser, Xxx, Christian Tal Schaller
Chez Hachette

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Auteur

A préciser, Xxx, Christian Tal Schaller

Editeur

Hachette

Genre

Desserts, pâtisseries

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Ma petite imprimerie à biscuits

A préciser, Xxx, Christian Tal Schaller

Paru le 23/09/2026

24 pages

Hachette

12,95 €

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Scannez le code barre 9782017909071
9782017909071
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