Ma petite imprimerie à biscuits

Transformez vos sablés traditionnels en biscuits amusants personnalisés avec vos propres messages ! Petits mots doux, adresses, noms, anniversaires... Les possibilités sont infinies ! Sablés au thé matcha, aux noisettes, aux cerises mais aussi sablés au parmesan et tomates confites ou sablés au piment d'Espelette : 10 recettes de sablés à personnaliser grâce à l'imprimerie à biscuits ! Contenu du coffret : 1 emporte-pièce en forme de biscuit (rectangulaire) + 1 réglette de composition pour y glisser les lettres + 88 tampons de l'alphabet (lettres, chiffres et caractères spéciaux) pour composer les messages + 10 recettes de sablés