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Le grand livre Halloween de stickers Pokemon

Pokémon company The, Hachette, Nintendo

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Tu viens de pénétrer dans un manoir hanté... où se cache une foule de Pokémon ! Parcours chaque pièce et recueille de précieuses informations à propos des Pokémon. Décore cette effroyable demeure à l'aide de tes autocollants, et teste tes connaissances ! Joyeux Halloween ! - Plus de 700 stickers de Pokémon, d'objets et d'accessoires à coller - 12 grandes scènes illustrées sur le thème d'Halloween - Des fiches Pokédex pour en apprendre davantage sur les Pokémon Dès 4 ans.

Par Pokémon company The, Hachette, Nintendo
Chez Hachette

|

Auteur

Pokémon company The, Hachette, Nintendo

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Le grand livre Halloween de stickers Pokemon

Pokémon company The, Hachette, Nintendo trad. Sophie Lecoq

Paru le 23/09/2026

120 pages

Hachette

14,90 €

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Scannez le code barre 9782017901785
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