Le grand livre Halloween de stickers Pokemon

Tu viens de pénétrer dans un manoir hanté... où se cache une foule de Pokémon ! Parcours chaque pièce et recueille de précieuses informations à propos des Pokémon. Décore cette effroyable demeure à l'aide de tes autocollants, et teste tes connaissances ! Joyeux Halloween ! - Plus de 700 stickers de Pokémon, d'objets et d'accessoires à coller - 12 grandes scènes illustrées sur le thème d'Halloween - Des fiches Pokédex pour en apprendre davantage sur les Pokémon Dès 4 ans.