Premiers pas sur scène

Résumé Sena, Mia et Iseul ne sont pas seulement de futures stars de la K-pop... Elles possèdent aussi des pouvoirs magiques ! Dès leur arrivée à l'académie Starlight, deux défis les attendent : créer une chanson en une semaine, et aider Yong, un élève paralysé par le trac. Réussiront-elles à faire briller leur talent... et leur magie ? Une aventure entre strass et magie ! - Pour tous les petits fans de la K-pop coréenne ! - Un texte court et simple adapté aux lecteurs débutants - Une maquette agrémentée d'illustrations en couleursDès 6 ans.