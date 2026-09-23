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#Roman jeunesse

Premiers pas sur scène

Hachette Livre, Théo Duval, Hachette, Ariadna Oliver

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Résumé Sena, Mia et Iseul ne sont pas seulement de futures stars de la K-pop... Elles possèdent aussi des pouvoirs magiques ! Dès leur arrivée à l'académie Starlight, deux défis les attendent : créer une chanson en une semaine, et aider Yong, un élève paralysé par le trac. Réussiront-elles à faire briller leur talent... et leur magie ? Une aventure entre strass et magie ! - Pour tous les petits fans de la K-pop coréenne ! - Un texte court et simple adapté aux lecteurs débutants - Une maquette agrémentée d'illustrations en couleursDès 6 ans.

Par Hachette Livre, Théo Duval, Hachette, Ariadna Oliver
Chez Hachette

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Auteur

Hachette Livre, Théo Duval, Hachette, Ariadna Oliver

Editeur

Hachette

Genre

Première bibliothèque rose

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Premiers pas sur scène

Hachette Livre, Théo Duval, Hachette, Ariadna Oliver

Paru le 23/09/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017391739
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