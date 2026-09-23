Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Cocktails maison

Anne-Lise Jouenne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvre l'univers d'Anne-Lise, la flair bartender suivie par près de un million de passionnés, et transformez votre cuisine en vértable bar à coocktails. Avec sa méthode simple, créative et ultrapédagogique, elle vous guide pas à pas, de vos premiers gestes jusqu'à la création de recettes uniques qui impressionneront vos invités. A votre tour de shaker, créer... et briller ! Dans ce livre, retrouvez : - Les bases indispensables de la mixologie expliquées simplement : équilibre, techniques, verrerie et gestes. - 15 cocktails classiques décryptés pour apprendre à les revisiter et à créer vos propres variations + 30 cocktails signatures à reproduire chez vous. - La méthode complète pour imaginer votre propre cocktail.

Par Anne-Lise Jouenne
Chez Hachette

|

Auteur

Anne-Lise Jouenne

Editeur

Hachette

Genre

Cocktails

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cocktails maison par Anne-Lise Jouenne

Commenter ce livre

 

Cocktails maison

Anne-Lise Jouenne

Paru le 23/09/2026

224 pages

Hachette

29,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017315469
9782017315469
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.