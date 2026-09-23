Cocktails maison

Découvre l'univers d'Anne-Lise, la flair bartender suivie par près de un million de passionnés, et transformez votre cuisine en vértable bar à coocktails. Avec sa méthode simple, créative et ultrapédagogique, elle vous guide pas à pas, de vos premiers gestes jusqu'à la création de recettes uniques qui impressionneront vos invités. A votre tour de shaker, créer... et briller ! Dans ce livre, retrouvez : - Les bases indispensables de la mixologie expliquées simplement : équilibre, techniques, verrerie et gestes. - 15 cocktails classiques décryptés pour apprendre à les revisiter et à créer vos propres variations + 30 cocktails signatures à reproduire chez vous. - La méthode complète pour imaginer votre propre cocktail.