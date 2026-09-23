100 canards de Noël à cacher

Tes parents sont partis en week-end et t'ont laissé les clés de chez eux ? Ton cousin fête sa pendaison de crémaillère ? Tu organises un anniversaire surprise chez une amie ? Ta collègue est en vacances ? Surprends-les en dissimulant ces 100 petits canards de Noël dans leur environnement quotidien ! Ainsi, ils pourront s'amuser à les chercher dans tous les recoins, dans une chasse sans fin ! Inclus : - 100 petits canards de Noël - 1 boîte pour les ranger - 1 livret avec 100 idées de cachettes et des astuces pour pimenter le challenge !