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Mes premières émotions avec Gaston la licorne

Aurélie Chien Chow Chine, Chow chine aurélie Chien

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Gaston est une petite licorne comme toutes les autres, ou presque... Sa crinière change de couleur en fonction de ses émotions ! Au travers de petites histoires de Gaston, l'enfant va pouvoir découvrir et apprendre à nommer 6 émotions : je boude, je suis joyeux, j'ai peur, je suis en colère, je suis triste, je suis tout fou-fou. Un nouveau format où l'enfant peut écouter les sons en appuyant sur un boîtier apparent avec les puces sonores.

Par Aurélie Chien Chow Chine, Chow chine aurélie Chien
Chez Hachette

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Auteur

Aurélie Chien Chow Chine, Chow chine aurélie Chien

Editeur

Hachette

Genre

Livres sonores

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Mes premières émotions avec Gaston la licorne

Aurélie Chien Chow Chine, Chow chine aurélie Chien

Paru le 30/09/2026

18 pages

Hachette

12,00 €

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Scannez le code barre 9782017107323
9782017107323
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