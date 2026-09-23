Mes premières émotions avec Gaston la licorne

Gaston est une petite licorne comme toutes les autres, ou presque... Sa crinière change de couleur en fonction de ses émotions ! Au travers de petites histoires de Gaston, l'enfant va pouvoir découvrir et apprendre à nommer 6 émotions : je boude, je suis joyeux, j'ai peur, je suis en colère, je suis triste, je suis tout fou-fou. Un nouveau format où l'enfant peut écouter les sons en appuyant sur un boîtier apparent avec les puces sonores.
Par
Aurélie Chien Chow Chine, Chow chine aurélie Chien Chez
Hachette
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