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#Imaginaire

Ghazghkull Thraka

Denny Flowers

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Surineur le Boss de l'Ombre est le nouveau chef de guerre des Blood Axe. Il pense être le plus ruzé des boss car aucun problème ne lui résiste. Mais ses problèmes ne font que commencer. Il répond maintenant directement à Ghazghkull Mag Uruk Thraka, l'Ork le plus balaise de la galaxie, lui qui n'a aucun rival pour contester son titre de Seigneur de Guerre de la plus grande Waaagh ! à avoir jamais assaillie l'Imperium de l'Humanité. Des mondes brûlent sous ses bottes, et tous les Boss se prosternent devant lui. Et Ghazghkull a décidé que Gabal, un monde des Blood Axe, serait l'endroit parfait pour un affrontement titanesque contre des zoms qui reculent jamais devant une belle baston : les Black Templars. Toutefois aucun de ses gars ne semble très enthousiaste à l'idée. Et coincé entre des prétendus alliés toujours prêts à le trahir, des croisés rancuniers comme pas deux, et l'impulsion inarrêtable du Seigneur des Seigneurs de Guerre lui-même, Surineur va devoir trouver comment tirer son épingle du jeu, et vite. Un Roman d'Orks

Par Denny Flowers
Chez Games Workshop

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Auteur

Denny Flowers

Editeur

Games Workshop

Genre

Fantasy

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Ghazghkull Thraka

Denny Flowers

Paru le 23/09/2026

Games Workshop

15,00 €

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Scannez le code barre 9781836095651
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