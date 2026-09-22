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#Essais

Go avancé

Thierry Fournier

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Un livre pour comprendre le fonctionnement interne du langage Go et de son runtime afin de l'utiliser plus efficacement et de concevoir de meilleures architectures logicielles. Go (ou Golang) est un langage qui se veut simple. Cette simplicité est réelle au niveau syntaxique : peu de mots clés, pas d'héritage complexe, pas de généricité débridée. Pourtant, derrière cette façade épurée se cache un environnement d'exécution élaboré (le runtime) qui gère la concurrence, la mémoire et l'ordonnancement avec une efficacité que peu de langages à ramasse-miettes atteignent. Ce livre est une exploration technique des mécanismes qui font fonctionner Go. Il vise à donner au lecteur les connaissances nécessaires pour prendre des décisions architecturales éclairées selon ses contraintes : mémoire disponible, exigences de performance, nombre de connexions simultanées, latence acceptable, etc. L'accent est mis sur la théorie et la compréhension des mécanismes. Les exemples de code servent à illustrer les concepts, pas à fournir des solutions clés en main. Le livre s'appuie sur Go 1. 23, socle stable de ses explications, et intègre les évolutions les plus récentes, jusqu'à Go 1. 26. Il s'adresse à des développeurs Go confirmés, tech leads et architectes backend.

Par Thierry Fournier
Chez D-BookeR Editions

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Auteur

Thierry Fournier

Editeur

D-BookeR Editions

Genre

Programmation

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Go avancé

Thierry Fournier

Paru le 22/09/2026

612 pages

D-BookeR Editions

52,00 €

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Scannez le code barre 9782822711890
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