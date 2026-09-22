L'épreuve d'économie en 24 sujets traités

L'enseignement de l'économie revêt une double difficulté : d'une part, la méthodologie de la dissertation est mal maîtrisée par les étudiants ; d'autre part, les copies se résument souvent à une accumulation de références théoriques à peine explicitées, quand elles ne sont pas employées à mauvais escient. Partant de ce constat, ce livre propose 24 dissertations entièrement rédigées et portant sur des sujets variés, allant de l'impact économique de l'immigration à l'efficacité de la politique budgétaire en passant par le rôle de l'éducation dans la croissance économique. Ce faisant, il s'agit de mettre en valeur la structure attendue en termes de rédaction, aussi bien dans l'introduction qu'au sein des parties ; il s'agit aussi de rappeler que la dissertation est davantage un exercice d'argumentation que d'érudition : en d'autres termes, il vaut mieux appuyer un paragraphe sur une référence théorique correctement énoncée, et complétée par un fait empirique précis, que de multiplier les noms d'auteur au détriment de la cohérence logique. Jean Baptiste Chaniot, ancien élève de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), et titulaire d'un master en économie de l'Ecole Polytechnique, est doctorant au Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST) et au Collège de France sous la supervision de Philippe Aghion et de Pierre Boyer. Il est professeur d'Economie, Sociologie et Histoire (ESH) en classes préparatoires et chargé de travaux dirigés à l'Ecole Polytechnique.