TP corrigés de Physique

Cet ouvrage propose une immersion complète dans des TP réalisés par des étudiants de classe de 2e année, dans le cadre de leur formation expérimentale en physique et de la préparation aux épreuves de concours. L'ouvrage est organisé par thématiques, chaque TP constituant un chapitre comprenant : - l'énoncé proposé aux étudiants ; - des mesures réalisées dans des conditions comparables ; - leur exploitation détaillée ; - un corrigé approfondi des aspects théoriques. Il constitue ainsi un support de travail rigoureux, destiné à accompagner les étudiants dans l'acquisition des méthodes et des savoir-faire expérimentaux requis au plus haut niveau d'exigence des concours.