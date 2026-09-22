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#Essais

Mathématiques 5e

Jean-Louis Frot

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Pour bien faire comprendre les notions nouvelles du cours de mathématiques de cinquième, ce livre comporte des explications concrètes avec en première partie des révisions de sixième pour consolider les connaissances. Ces notions sont entrecoupées de petites questions posées à l'élève, qui sont résolues un peu plus loin. Une série d'exercices clôt chaque chapitre, la plupart originaux. IIs sont corrigés entièrement pour montrer aux élèves les méthodes de raisonnement. Presque tous de niveau facile ou moyen, ils ont pour ambition première de faciliter l'assimilation du cours et d'entraîner l'élève à la pratique aisée des techniques de base. L'auteur a pas pu s'empêcher de glisser quand même quelques exercices plus relevés, intéressants et instructifs, destinés à faire aimer les mathématiques, et à donner aux enfants suffisamment de satisfaction pour justifier les efforts qu'ils auront consentis pour les comprendre et les résoudre.

Par Jean-Louis Frot
Chez Ellipses

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Auteur

Jean-Louis Frot

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques 5e

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Mathématiques 5e

Jean-Louis Frot

Paru le 22/09/2026

170 pages

Ellipses

12,50 €

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Scannez le code barre 9782340120723
9782340120723
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