Réussir le concours d’attaché de la DGSE

Le manuel complet pour réussir la nouvelle version du concours ! Le concours d'attaché de la DGSE entre dans une nouvelle ère. Plus ouvert à des profils variés, il impose désormais une exigence centrale : savoir analyser vite, structurer clairement et produire une réflexion stratégique immédiatement opérationnelle. Dans ce contexte, ce manuel inédit vous donne tous les outils pour transformer votre préparation en réussite et intégrer un concours désormais plus ouvert... mais toujours très sélectif ! A jour de la réforme 2026, cet ouvrage propose une préparation complète, pensée pour les nouvelles épreuves et les attentes réelles du jury. Vous y trouverez : - Des informations essentielles sur le concours et les métiers d'attaché à la DGSE, - Des explications décryptant les nouvelles épreuves et leurs pièges, - Une méthode efficace et reproductible pour les écrits (dossiers, données, analyse stratégique...), - Une préparation structurée aux oraux (mise en situation collective, grand oral, questions "fil rouge" sur le renseignement, l'éthique, la sécurité nationale...), - Des annales corrigées pas à pas pour s'entraîner en conditions réelles, - Des ressources indispensables : textes officiels, bibliographie et sitographie ciblée. L'auteur : Administrateur de la DGSE, membre de l'encadrement supérieur, Nicolas Palant cumule plus de vingt ans d'expérience opérationnelle et stratégique au sein du service secret français. Plusieurs fois membre de jury aux concours de la DGSE et ancien président du concours externe d'attaché, il connaît précisément les attentes des examinateurs et les critères de sélection.