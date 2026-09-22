Le droit constitutionnel général en cartes mentales

L'objectif de la collection " Le droit en cartes mentales" est de proposer des manuels de cours permettant de (re)découvrir le droit grâce à une approche visuelle de la matière et de ses notions essentielles. Les cartes mentales illustrent ainsi des notions juridiques parfois complexes à appréhender afin d'en faciliter leur compréhension. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence de droit, ainsi qu'aux candidats aux concours d'entrée du CRFPA et de l'EN. Michaël Bardin est maître de conférences en Droit public à l'Université de Toulon.