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Le droit constitutionnel général en cartes mentales

Michaël Bardin

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L'objectif de la collection " Le droit en cartes mentales" est de proposer des manuels de cours permettant de (re)découvrir le droit grâce à une approche visuelle de la matière et de ses notions essentielles. Les cartes mentales illustrent ainsi des notions juridiques parfois complexes à appréhender afin d'en faciliter leur compréhension. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence de droit, ainsi qu'aux candidats aux concours d'entrée du CRFPA et de l'EN. Michaël Bardin est maître de conférences en Droit public à l'Université de Toulon.

Par Michaël Bardin
Chez Ellipses

|

Auteur

Michaël Bardin

Editeur

Ellipses

Genre

Droit constitutionnel

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Le droit constitutionnel général en cartes mentales

Michaël Bardin

Paru le 22/09/2026

200 pages

Ellipses

22,00 €

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Scannez le code barre 9782340120624
9782340120624
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