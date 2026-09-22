Monuments of france introduced to children

De la grotte de Lascaux au viaduc de Millau, en passant par le Mont-Saint-Michel, le château de Versailles ou la tour Eiffel, les enfants partent à la découverte des plus grands monuments de France. Un joli voyage chronologique où il sera question d'histoire, d'art, d'architecture, de religion ou de sciences. Grâce aux monuments, on apprend beaucoup. Avec des repères illustrés et des clés de lecture adaptées, ce livre aide à explorer le patrimoine français, se repérer dans le temps et décrypter des chefs-d'oeuvre qui ont traversé les siècles, de la Préhistoire à aujourd'hui. Une promenade culturelle, vivante et pleine d'émerveillement. A partir de 9 ans.