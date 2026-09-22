Leçons d'histoire du droit du travail

Préface du Pr. Jean-Marie Carbasse, ancien recteur d'académie et professeur d'histoire du droit et de droit romain (Paris-Descartes (Paris-V), Panthéon-Assas (Paris-II) et Montpellier). Avec la participation de Mélissa Bouchard, Charlotte Broussy, Clément Chevereau, Julie David, Aline Fief, Adrien Gil, Théo Jammes, Yna Khamassi, Mathilde Ledolley, Alexandra Mora, Manon Odde Debordes, Léo Ravaux, Andréa Saint Jean, Romain Vielfaure. Cet ouvrage collectif à visée pédagogique propose un éclairage sur les grands thèmes de l'histoire du droit du travail en France, principalement à travers la jurisprudence. Sans viser l'exhaustivité, cet ouvrage constitue un guide accessible pour tous ceux qui souhaitent mieux appréhender les fondements et mutations du droit du travail au fil du temps. Chacune des 26leçons est abordée au travers d'une décision de justice commentée et d'une brève leçon rappelant l'essentiel de l'évolution du thème traité. Il s'adresse aux étudiants en Master et aux professeurs et chercheurs en droit du travail.