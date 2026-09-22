La motivation s'épuise. La discipline demeure. Nous vivons souvent dans l'illusion que l'enthousiasme doit être l'unique moteur de nos accomplissements. Mais que se passe-t-il lorsque la flamme vacille face à la rudesse de l'existence ? Dans cet ouvrage singulier et inspirant, écrit dans une prose architecturale, dense et d'une précision rare, Loïc Marty propose une voie à rebours des conventions : et si l'inconfort et les défis que nous rencontrons étaient en réalité notre plus grand levier d'action ? Il nous invite à explorer comment le refus de la facilité, le besoin de structure et la quête d'authenticité peuvent être convertis en un carburant inépuisable. Ancien sportif de haut niveau champion de MMA, aujourd'hui dirigeant d'entreprise, investisseur et conférencier, il livre l'anatomie d'une philosophie profondément humaine et solaire. Le pouvoir de l'aversion n'est pas un appel à la dureté, mais une méthode constructive pour cesser de fuir ce qui vous pèse, l'affronter avec clarté, et en faire le socle de vos plus grandes réussites. La complaisance endort. L'exigence élève. L'heure est venue de bâtir autrement ! Loïc Marty est entrepreneur, investisseur, conférencier et ancien combattant de MMA titré. Formé par les arts martiaux, la réserve opérationnelle de l'Armée de Terre et plus de dix-huit ans d'engagement auprès de jeunes vulnérables, il développe une pensée de l'action fondée sur la discipline, la transmission et la maîtrise de soi.