Questions de maths PCSI

Cet ouvrage propose aux étudiants un récapitulatif de tous les éléments du cours selon le programme en vigueur. Les résultats présentés sont accompagnés de perspectives sur leur utilisation dans l'objectif de résoudre une sélection d'exercices présentés sous la forme de courtes questions. Ces questions sont choisies pour couvrir tout le programme de PCSI et un large éventail de niveaux. Il propose non seulement une solution détaillée à chacun de ces exercices mais aussi des éclairages sur les méthodes à employer ou les erreurs à éviter.