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Henri de Guise

Alain Joblin

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Le 23 décembre 1588, au matin, Henri Ier, duc de Guise, fut assassiné à Blois sur ordre du roi de France, Henri III. Le souverain se débarrassait ainsi d'un dangereux opposant politique. La mémoire collective garda le souvenir de ce " crime d'Etat " et retint que le duc prit une part active dans le massacre des Protestants lors de la nuit de la Saint-Barthélemy (24 août 1572). Il devint au cours des années 1580 le chef d'un parti catholique extrémiste, la " Ligue ". Personnalité complexe, Henri de Guise fut aussi parmi les derniers représentants d'une chevalerie médiévale finissante ayant l'honneur pour code de conduite et ambitionnant de restaurer la monarchie comme elle était du temps des Francs de Clovis Ier, " roi chrétien ". Ce fut aussi un prince de la Renaissance, cultivé, maîtrisant l'art de la " civilité " défini par Balthazar Castiglione, et ami des Belles-lettres et des Beaux-Arts.

Par Alain Joblin
Chez Ellipses

|

Auteur

Alain Joblin

Editeur

Ellipses

Genre

Renaissance

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Henri de Guise

Alain Joblin

Paru le 22/09/2026

250 pages

Ellipses

26,00 €

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Scannez le code barre 9782340116658
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