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#Essais

Maths Tronc Commun 1re

Xavier Duchateau, Mathis Lantieri, Marc-Antoine Vassenet

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Cet ouvrage s'adresse aux lycéens suivant l'Enseignement Scientifique de mathématiques en classe de Première Générale. Il a pour objectif d'accompagner le travail de l'élève tout au long de l'année en vue de l'épreuve de baccalauréat. Il contient : - 23 séquences de rappels de cours ; - Des exercices rapides et corrigés ; - Des séquences courtes de deux pages chacune pour optimiser son temps de travail ; - Des encarts de méthode et d'aide au calcul mental ; - 5 sujets blancs entièrement corrigés pour s'entrainer à l'épreuve de baccalauréat ; - 7 séquences de compléments pour l'option Maths Complémentaires de Terminale.

Par Xavier Duchateau, Mathis Lantieri, Marc-Antoine Vassenet
Chez Ellipses

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Auteur

Xavier Duchateau, Mathis Lantieri, Marc-Antoine Vassenet

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques

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Maths Tronc Commun 1re

Xavier Duchateau, Mathis Lantieri, Marc-Antoine Vassenet

Paru le 22/09/2026

152 pages

Ellipses

15,00 €

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Scannez le code barre 9782340120808
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