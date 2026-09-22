Maths Tronc Commun 1re

Cet ouvrage s'adresse aux lycéens suivant l'Enseignement Scientifique de mathématiques en classe de Première Générale. Il a pour objectif d'accompagner le travail de l'élève tout au long de l'année en vue de l'épreuve de baccalauréat. Il contient : - 23 séquences de rappels de cours ; - Des exercices rapides et corrigés ; - Des séquences courtes de deux pages chacune pour optimiser son temps de travail ; - Des encarts de méthode et d'aide au calcul mental ; - 5 sujets blancs entièrement corrigés pour s'entrainer à l'épreuve de baccalauréat ; - 7 séquences de compléments pour l'option Maths Complémentaires de Terminale.