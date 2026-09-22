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#Essais

Spécialité SVT 1re en cartes mentales

Joffrey Pruvost-Vandestock

ActuaLitté
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Avec pour objectif une efficacité maximale, les cartes mentales permettent, en un coup d'oeil, de mémoriser les notions et les raisonnements à connaître avant un contrôle. Elles vous aideront à dégager les idées-clés du cours pour vous les approprier et les organiser selon votre propre schéma de pensée. A cette fin, les chapitres de ce livre sont construits de la manière suivante : - l'essentiel à connaître pour rappeler les notions vues en classe - une ou plusieurs cartes mentales en fonction des thèmes abordés - un exemple traité en détail pour vous guider - des exercices variés pour vous entraîner - les corrigés de tous les exercices en fin d'ouvrage. Indispensable à la réussite de votre année, cette collection vous accompagnera dans vos révisions tout en développant votre mémoire et votre capacité à travailler efficacement.

Par Joffrey Pruvost-Vandestock
Chez Ellipses

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Auteur

Joffrey Pruvost-Vandestock

Editeur

Ellipses

Genre

SVT (Sciences de la vie et de

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Spécialité SVT 1re en cartes mentales

Joffrey Pruvost-Vandestock

Paru le 22/09/2026

160 pages

Ellipses

13,50 €

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Scannez le code barre 9782340118973
9782340118973
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