Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Informatique MPI/MPI*

Asli Grimaud, Gilles Grimaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage approfondi d'Informatique pour la filière MPI/MPI est composé de chapitres de cours, et d'exercices (dont une part prépare aux concours les plus exigeants) ainsi que de projets et problèmes d'envergure. Il contient : - 11 chapitres consacrés à des thèmes avancés de l'informatique avec démonstrations et implémentations en langages C et OCaml. - 100 exercices au niveau d'exigence des concours - 11 projets-problèmes pour développer les capacités d'analyse et de synthèse - L'ensemble des implémentations proposées dans le livre, ainsi qu'une version numérique des solutions des exercices et des projets problèmes sont téléchargeables sur le site des auteurs

Par Asli Grimaud, Gilles Grimaud
Chez Ellipses

|

Auteur

Asli Grimaud, Gilles Grimaud

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques Prépas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Informatique MPI/MPI* par Asli Grimaud, Gilles Grimaud

Commenter ce livre

 

Informatique MPI/MPI*

Asli Grimaud, Gilles Grimaud

Paru le 22/09/2026

600 pages

Ellipses

49,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340118843
9782340118843
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.