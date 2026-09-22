Informatique MPI/MPI*

Cet ouvrage approfondi d'Informatique pour la filière MPI/MPI est composé de chapitres de cours, et d'exercices (dont une part prépare aux concours les plus exigeants) ainsi que de projets et problèmes d'envergure. Il contient : - 11 chapitres consacrés à des thèmes avancés de l'informatique avec démonstrations et implémentations en langages C et OCaml. - 100 exercices au niveau d'exigence des concours - 11 projets-problèmes pour développer les capacités d'analyse et de synthèse - L'ensemble des implémentations proposées dans le livre, ainsi qu'une version numérique des solutions des exercices et des projets problèmes sont téléchargeables sur le site des auteurs