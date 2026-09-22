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#Essais

Le droit administratif des biens

Hugo Devillers

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"Le droit en fiches et en flashcards" est une collection innovante qui s'adresse prioritairement aux étudiants de licence de droit et de science politique. Chaque ouvrage correspond à une discipline enseignée pendant les trois années de licence et se compose de 100 fiches abordant l'ensemble des thèmes étudiés en cours. Des renvois permettent aux étudiants de relier les différents thèmes entre eux. Dérivées des fiches, les flashcards se composent de mots clés au recto et de définitions au verso. Cette combinaison de fiches et de flashcards forme l'outil idéal pour apprendre autrement et réviser les examens dans les meilleures conditions ! Cet ouvrage est tout particulièrement destiné aux étudiants en Licence de Droit, en Licence AES, et aux candidats aux concours administratifs. Hugo Devillers est maître de conférences en Droit public à l'Université Lumière Lyon 2.

Par Hugo Devillers
Chez Ellipses

|

Auteur

Hugo Devillers

Editeur

Ellipses

Genre

Droit administratif général

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Le droit administratif des biens

Hugo Devillers

Paru le 22/09/2026

300 pages

Ellipses

26,00 €

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Scannez le code barre 9782340116580
9782340116580
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