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#Essais

Diana, ma soeur

A préciser, Charles Spencer

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Belle. Adorée. Traquée. La vie extraordinaire et la disparition de Diana, racontées par son frère, Charles. "Quand on me demande, "Grandir avec Diana, c'était comment ? ", la première pensée qui me vient à l'esprit est toujours : "Mais j'ignore comment cela aurait été de ne pas grandir avec elle. "" En septembre 1997, Charles Spencer se tenait dans l'abbaye de Westminster sous les yeux du monde entier pour partager sa peine à la disparition de sa soeur chérie, Diana. Aujourd'hui, près de trente ans plus tard, il retrace l'histoire étonnante de sa vie avec elle et de la semaine tragique de sa mort. Enfants, Charles et Diana, les benjamins de la famille Spencer - qui s'appelaient secrètement Duch et Carlos -, étaient inséparables. Ensemble, ils arpentaient le domaine familial, ont supporté d'éprouvantes années d'internat, survécu à des nounous terrifiantes et se sont soutenus pendant le calvaire du divorce de leurs parents. Tout a changé quand Diana a épousé le prince de Galles, l'actuel roi Charles III, devenant ainsi du jour au lendemain une icône mondiale. Charles a vu sa soeur aînée venir en aide aux laissés-pour-compte de la terre entière, tout en étant une mère aimante et exemplaire pour ses fils adorés. Mais, traquée par une presse inhumaine lorsque son mariage royal a fait naufrage, Diana s'est retrouvée douloureusement seule. Son frère Charles a toujours été présent pour elle - jusqu'à cette sombre nuit d'août 1997. Dans Diana, ma soeur, Charles Spencer livre le portrait le plus intime, le plus tendre et le plus sincère qu'on ait jamais lu de la princesse Diana.

Par A préciser, Charles Spencer
Chez Flammarion

|

Auteur

A préciser, Charles Spencer

Editeur

Flammarion

Genre

Royaume-Uni

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Diana, ma soeur

A préciser, Charles Spencer

Paru le 22/09/2026

448 pages

Flammarion

25,50 €

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Scannez le code barre 9782080168146
9782080168146
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