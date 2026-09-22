Cet ouvrage de comptabilité notariale permet au futur notaire comme au notaire en exercice de trouver les réponses à toutes les interrogations et difficultés auxquelles ils sont confrontés, qu'il s'agisse de la comptabilité client, de la comptabilité office, ou de la gestion et du contrôle externe. Il rassemble les textes, circulaires, principales jurisprudences ainsi que les bonnes pratiques : La signature du notaire authentifie ses actes mais aussi sa comptabilité. Il doit donc connaître précisément son fonctionnement. Le notaire est aussi chef d'entreprise, et à ce titre doit être initié aux notions de gestion. Présentant ces deux éléments, comptabilité et gestion, cet ouvrage deviendra un outil indispensable à chaque notaire qui s'installe, s'associe ou crée un office. Points forts - Avec de nombreux exemples et illustrations - A jour du nouveau plan comptable et du nouveau tarif des notaires (arrêté du 25 février 2026) - Inclus le Plan comptable notarial détaillé et un lexique des termes de comptabilité et de gestion