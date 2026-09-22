Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Comptabilité notariale

Thierry Lasne, Ludovic Leviaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage de comptabilité notariale permet au futur notaire comme au notaire en exercice de trouver les réponses à toutes les interrogations et difficultés auxquelles ils sont confrontés, qu'il s'agisse de la comptabilité client, de la comptabilité office, ou de la gestion et du contrôle externe. Il rassemble les textes, circulaires, principales jurisprudences ainsi que les bonnes pratiques : La signature du notaire authentifie ses actes mais aussi sa comptabilité. Il doit donc connaître précisément son fonctionnement. Le notaire est aussi chef d'entreprise, et à ce titre doit être initié aux notions de gestion. Présentant ces deux éléments, comptabilité et gestion, cet ouvrage deviendra un outil indispensable à chaque notaire qui s'installe, s'associe ou crée un office. Points forts - Avec de nombreux exemples et illustrations - A jour du nouveau plan comptable et du nouveau tarif des notaires (arrêté du 25 février 2026) - Inclus le Plan comptable notarial détaillé et un lexique des termes de comptabilité et de gestion

Par Thierry Lasne, Ludovic Leviaux
Chez Répertoire Defrénois

|

Auteur

Thierry Lasne, Ludovic Leviaux

Editeur

Répertoire Defrénois

Genre

Notariat

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comptabilité notariale par Thierry Lasne, Ludovic Leviaux

Commenter ce livre

 

Comptabilité notariale

Thierry Lasne, Ludovic Leviaux

Paru le 22/09/2026

550 pages

Répertoire Defrénois

96,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782856237571
9782856237571
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.