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Un monde de bulles

Gérard Liger-Belair, Gérard Liger Belair

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De l'ouverture de la bouteille à la formation des trains de bulles, jusqu'à leur éclatement à la surface du vin, cette deuxième édition revue et enrichie dévoile les grands processus qui façonnent la dégustation d'un champagne. Au fil d'une exploration à la fois accessible et captivante, la bulle de champagne devient le point de départ d'une odyssée scientifique au coeur des gaz dissous, des changements de phase et des fluides en mouvement. D'ailleurs, bien au-delà du seul univers du champagne, les mécanismes de l'effervescence trouvent des échos inattendus en océanographie, en ingénierie et même dans l'exploration spatiale. Les textes et les nombreuses images de cet ouvrage font le point sur le vin mondialement connu qu'est le champagne, et aborde de manière scientifique : - L'élaboration du champagne, - La formation des bulles et leurs mouvements, - Les mécanismes qu'elles induisent en dégustation, - La mise en équation de tous ces processus. Préfaces de François-Régis Gaudry et Michel Onfray.

Par Gérard Liger-Belair, Gérard Liger Belair
Chez Ellipses

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Auteur

Gérard Liger-Belair, Gérard Liger Belair

Editeur

Ellipses

Genre

Champagne

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Un monde de bulles

Gérard Liger-Belair, Gérard Liger Belair

Paru le 22/09/2026

304 pages

Ellipses

29,50 €

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9782340121492
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