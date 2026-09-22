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Exercices de microéconomie

Cyprien Goux, Cyprien Gout

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Cet ouvrage s'adresse aux étudiants des prépas ENS D2 et aux étudiants en licence d'économie. Il propose un parcours progressif d'exercices corrigés couvrant les principaux thèmes du programme de microéconomie : théorie du consommateur, théorie du producteur, équilibre partiel et général, monopole, oligopoles, externalités et biens publics. Chaque correction met l'accent sur la démarche de résolution, les calculs détaillés et les mécanismes économiques clés. Un dernier chapitre applique ces outils à des enjeux de politique publique, offrant ainsi un support idéal pour progresser avec méthode, gagner en rigueur et maîtriser les raisonnements microéconomiques. Ce livre constitue ainsi un support d'entraînement pour progresser avec méthode, gagner en rigueur et prendre confiance dans l'usage des raisonnements microéconomiques. Cyprien Gout, après une CPGE ENS D2, intègre l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay, puis valide un master d'économie quantitative à la Paris School of Economics. Cyprien Goux, agrégé de sciences économiques et sociales et après une CPGE ENS D2, intègre l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay et le master Analyse et politique économiques.

Par Cyprien Goux, Cyprien Gout
Chez Ellipses

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Auteur

Cyprien Goux, Cyprien Gout

Editeur

Ellipses

Genre

Microéconomie

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Exercices de microéconomie

Cyprien Goux, Cyprien Gout

Paru le 22/09/2026

530 pages

Ellipses

29,50 €

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Scannez le code barre 9782340121119
9782340121119
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