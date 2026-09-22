Le devenir de l'État

Dans la continuité de son précédent ouvrage consacré à "L'Etat post-moderne", qui mettait notamment en évidence la fin de l'omnipotence de l'Etat, l'auteur s'interroge sur l'avenir de l'Etat. Il évoque tout d'abord les nouveaux défis auxquels les Etats post-modernes sont confrontés : - le contexte international : déliquescence de l'ordre mondial, nouveaux équilibres, conflits... - la contrainte environnementale : le défi climatique - le défi technologique : le développement de l'intelligence artificielle Il analyse ensuite les conséquences qui en résultent quant aux équilibres des Etats post-modernes : - l'essor de modèles concurrents : modèles chinois, autocratiques - l'infléchissement des équilibres internes (rôle de l'Etat, crise de l'Etat de droit, logique démocratique), marqué par la propagation de l'illibéralisme en Europe, aux Etats-Unis (second mandat de Donald Trump) Points forts La continuité d'une réflexion initiée dans l'ouvrage "L'Etat post-moderne", ouvrage de référence, qui a donné lieu à l'invention de ce concept.