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L'élection prési-dentelle

Mathilde Perrault-Archambault, Pascale Lafond

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Dans la savane, la campagne présidentielle bat son plein. Mais les débats tournent au chaos : les candidats multiplient coups bas et prises de bec. Face à tant de brutalité, le Conseil des Sages de la Savane décide de transformer l'élection présidentielle en élection prési-dentelle. Que le candidat le plus délicat remporte la victoire ! Une histoire optimiste sur la bienveillance, la coopération et le plaisir de vivre ensemble.

Par Mathilde Perrault-Archambault, Pascale Lafond
Chez Editions Palanquée

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Auteur

Mathilde Perrault-Archambault, Pascale Lafond

Editeur

Editions Palanquée

Genre

Albums 3 ans et +

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L'élection prési-dentelle

Mathilde Perrault-Archambault, Pascale Lafond

Paru le 02/09/2026

32 pages

Editions Palanquée

16,00 €

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Scannez le code barre 9782492967108
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