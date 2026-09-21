L'élection prési-dentelle

Dans la savane, la campagne présidentielle bat son plein. Mais les débats tournent au chaos : les candidats multiplient coups bas et prises de bec. Face à tant de brutalité, le Conseil des Sages de la Savane décide de transformer l'élection présidentielle en élection prési-dentelle. Que le candidat le plus délicat remporte la victoire ! Une histoire optimiste sur la bienveillance, la coopération et le plaisir de vivre ensemble.