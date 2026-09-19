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Itinéraire d'un Créatif

Roland Anstett

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De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'Alsace ! Découvrez le milieu créatif de la publicité en Alsace depuis les débuts de la "Réclame" jusqu'à notre ère d'IA et de réseaux. Revivez son âge d'or, côté coulisses, à travers les aventures du "Pape" de la pub alsacienne, Roland Anstett. Vous le verrez élever des camions sur des cartons, couler des lave-linges dans le béton et sauver des éléphants... sans défense ! Il sera à la fois batteur de jazz, complice de Tomi Ungerer, créateur d'une banque de la culture et dirigeant d'une agence en vue à vocation aussi bien locale qu'internationale. Pour vous inviter à vivre cette expérience d'anecdotes en grande Histoire, ID l'Edition a le plaisir de vous annoncer la parution à venir de l'ouvrage autobiographique de Roland Anstett. Un livre en forme de saga et d'hymne à l'originalité qui parlera aux amoureux de l'Alsace autant qu'aux publivores.

Par Roland Anstett
Chez ID l'édition

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Auteur

Roland Anstett

Editeur

ID l'édition

Genre

Publicité

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Itinéraire d'un Créatif

Roland Anstett

Paru le 19/09/2026

672 pages

ID l'édition

69,00 €

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Scannez le code barre 9782367013473
9782367013473
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