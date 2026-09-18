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David Hallyday

Thibaut Geffrotin, Marcel Hartmann

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"A chaque fois que j'interprète "Je te promets", il m'est impossible de m'enlever de la tête la voix de mon père. Il l'a tellement chanté. Lors de certains concerts, il m'arrive de penser régulièrement à lui, d'avoir sa voix dans un coin de ma conscience". Qui mieux que David Hallyday pour transmettre son histoire familiale ? Depuis trois ans, le compositeur de "Sang pour sang" remplit tous les zéniths de France. Grâce à son concept inédit - mêler son propre répertoire à celui de Johnny - le chanteur a touché le coeur de plusieurs dizaines de milliers de fans. Du Palais des sports au Zénith de Paris en passant par le mythique Forest National de Bruxelles, David Hallyday multiplie les guichets fermés en racontant l'histoire de sa famille en musique. Après le succès de son autobiographie, David Hallyday publie son premier beau livre avec le photographe Marcel Hartmann, qui l'a suivi tout au long de sa tournée "Requiem pour un fou" , sur scène et en coulisses. Au fil des pages, le chanteur de soixante ans se confie au journaliste Thibaut Geffrotin sur ses quarante ans de carrière et dévoile des souvenirs inédits avec son père (enfance, anecdotes d'enregistrement, conversations...).

Par Thibaut Geffrotin, Marcel Hartmann
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Thibaut Geffrotin, Marcel Hartmann

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Musique, danse

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David Hallyday

Thibaut Geffrotin, Marcel Hartmann

Paru le 09/10/2026

208 pages

Editions de la Martinière

35,00 €

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Scannez le code barre 9791040127178
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