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La Tour de l'aube

Sarah J. Maas, Maas sarah J.

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BIENVENUE A ANTICA, LA CITE DES DIEUX... Depuis la destruction du château de verre, la vie de Chaol Westfall a volé en éclats. Autrefois loyal capitaine de la garde royale, il a perdu tous ses hommes et l'usage de ses jambes en voulant protéger Dorian. Ses seules chances de guérison se trouvent à Antica, capitale du puissant empire du Khagan. Là-bas, il espère que les puissantes guérisseuses du Torre Cesme pourront soigner son corps brisé. De plus, il compte bien convaincre le Khagan de combattre aux côtés d'Aelin. Chaol et sa complice Nesryn n'auront d'autre choix que de se mêler à la vie politique d'Antica s'ils veulent trouver des réponses susceptibles de les aider dans leur mission. Des réponses qui pourraient offrir à leur monde une chance de survie... ou les condamner tous.

Par Sarah J. Maas, Maas sarah J.
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Sarah J. Maas, Maas sarah J.

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Mondes fantastiques

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La Tour de l'aube

Sarah J. Maas, Maas sarah J.

Paru le 18/09/2026

784 pages

Editions de la Martinière

26,50 €

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Scannez le code barre 9791040123347
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