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Esprit cottage

Pause rustique La, Charline Lepoivre

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Adopter l'esprit cottage, c'est apprendre à ralentir pour mieux apprécier la beauté des petites choses du quotidien. Au fil des pages, Charline Lepoivre vous livre tous les secrets de cet art de vivre : décorer votre maison et votre jardin, chiner en brocantes, cuisiner des plats réconfortants, coudre de petits projets ravissants, bricoler à partir de matériaux de seconde main ou encore cultiver vos fleurs et légumes... Cet ouvrage est un véritable recueil d'idées pour un lifestyle cottage accessible et enchanteur. Laissez-vous guider dans cet univers cosy où l'on retrouve le bonheur des gestes simples et où chaque instant devient refuge.

Par Pause rustique La, Charline Lepoivre
Chez Rustica éditions

|

Auteur

Pause rustique La, Charline Lepoivre

Editeur

Rustica éditions

Genre

Pensée positive

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Esprit cottage

Pause rustique La, Charline Lepoivre

Paru le 18/09/2026

144 pages

Rustica éditions

19,95 €

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Scannez le code barre 9782815324281
9782815324281
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