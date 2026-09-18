Adopter l'esprit cottage, c'est apprendre à ralentir pour mieux apprécier la beauté des petites choses du quotidien. Au fil des pages, Charline Lepoivre vous livre tous les secrets de cet art de vivre : décorer votre maison et votre jardin, chiner en brocantes, cuisiner des plats réconfortants, coudre de petits projets ravissants, bricoler à partir de matériaux de seconde main ou encore cultiver vos fleurs et légumes... Cet ouvrage est un véritable recueil d'idées pour un lifestyle cottage accessible et enchanteur. Laissez-vous guider dans cet univers cosy où l'on retrouve le bonheur des gestes simples et où chaque instant devient refuge.