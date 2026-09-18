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Les bases de la Couture

Collective Œuvre, Mrs's Style Book

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La méthode de patronage proposée dans ce livre consiste à tracer les patrons à partir de rectangles et de lignes droites, sans utiliser de patron de base. Les mesures indiquées sur les tracés correspondent à la taille 36. Cependant, les modèles de ce livre sont volontairement simples et dotés d'une aisance confortable, ce qui permet de couvrir plusieurs tailles avec le même patron et les adapter facilement à d'autres tailles si nécessaire.

Par Collective Œuvre, Mrs's Style Book
Chez Les Editions de Saxe

|

Auteur

Collective Œuvre, Mrs's Style Book

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Couture, tricot

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Les bases de la Couture

Collective Œuvre, Mrs's Style Book

Paru le 18/09/2026

114 pages

Les Editions de Saxe

19,90 €

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Scannez le code barre 9782756544496
9782756544496
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