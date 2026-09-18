Les bases de la Couture

La méthode de patronage proposée dans ce livre consiste à tracer les patrons à partir de rectangles et de lignes droites, sans utiliser de patron de base. Les mesures indiquées sur les tracés correspondent à la taille 36. Cependant, les modèles de ce livre sont volontairement simples et dotés d'une aisance confortable, ce qui permet de couvrir plusieurs tailles avec le même patron et les adapter facilement à d'autres tailles si nécessaire.